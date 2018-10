Cervo, Croce d’Oro e Protezione Civile insieme per un progetto di cardioprotezione

Cervo. La Croce d’Oro Onlus, la Protezione Civile ed il comune di Cervo, insieme, per un progetto di cardioprotezione.

Con il corso appena svolto di sabato 29 settembre e la prossima edizione del 21 di ottobre la Croce d’Oro Onlus, in con collaborazione con il centro di formazione Salvaterra, provvederà a formare i volontari della Protezione Civile di Cervo con corsi di rianimazione cardiopolmonare volti al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori (Dae) in ambiente extrospedaliero.

La collaborazione tra le due associazioni, con il supporto del comune di Cervo, è il primo passo di un progetto volto a diffondere la cultura della rianimazione precoce, che comprenda anche i commercianti e la popolazione generale, per un comune cardioprotetto con defibrillatori automtici esterni (Dae) pubblici posizionati in luoghi strategigi del comune e personale addestrato pronto ad usarli in caso di necessità nel più breve tempo possibile, ancor prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

“Ringraziamo i volontari della Protezioni Civile di Cervo che si sono dimostrati da subito molto interessati al progetto, il comune di Cervo per il supporto ed il centro Salvaterra per il prezioso aiuto nello svolgimento dei corsi. Invitiamo chi fosse interessato a partecipare ai corsi futuri a contattare la nostra sede“.