Casinò di Sanremo, settembre ancora in calo: perso il 5,9% rispetto al 2017

Sanremo. Dalla Poker Room, dalla Fair Roulette e dalle slot machines, che si confermano l’intrattenimento preferito, giungono le note positive per la casa da Gioco. Minor fortuna hanno avuto invece la roulette francese e gli altri giochi lavorati; il risultato complessivo eguaglia quello del 2016, mentre nel settembre 2017 il Blackjack aveva fatto segnalare quasi un incremento di quasi il 300%, quest’anno invece, sono stati i giocatori a realizzare vincite importanti.

L’introito mensile sì così è attestato a € 3,5 milioni, ancora in flessione rispetto al risultato del 2017 (5,9%), dimezzando tuttavia la percentuale di decremento osservata nel precedente mese di agosto. Il totale progressivo al terzo trimestre dell’anno evidenzia così un introito di € 33 milioni in contrazione del 5% rispetto al precedente anno.

La sorte fa sì che non vengano premiati appieno gli sforzi compiuti dall’Azienda, che sta continuando ad attuare diversificate strategie per attirare sempre nuovi visitatori e per soddisfare le aspettative di quelli più affezionati.

Lo dimostra il rinnovato interesse per i tavoli della Fair Roulette, che risente positivamente dell’attività di sostegno e di estensione dell’offerta; restano comunque molti gli appassionati della Roulette Francese che hanno centrato i loro numeri fortunati, trascorrendo momenti appaganti ai tavoli verdi.

Solo nella giornata di ieri un vacanziere ha centrato una serie di “cavalli” che gli ha valso una vincita di ben 80.000 Euro. Performance positiva anche per l’attività della Poker Room, dove. torneo dopo torneo, si è registrata una rilevante partecipazione di player che mostrano di gradire alcune innovazioni apportate all’offerta: i proventi del poker segnalano nel mese di settembre una crescita percentuale notevole, che ha portato l’incasso complessivo del Poker, calcolato al terzo trimestre dell’anno, a quota € 1,3 milioni (+22,5%).

In sostanziale equilibrio le slot machines: esse restano pressoché in linea con il terzo trimestre dell’anno 2017.

Nel mese di settembre hanno introitato €2,9 milioni pur avendo dispensato jackpot per un valore complessivo di € 370.000. I visitatori, molti di loro vacanzieri, hanno espresso il loro gradimento verso i modelli più avveniristici, frutto del continuo processo di investimenti che ci permettono di divertire gli ospiti delle sale slot proponendo le macchine sempre più interattive, mantenendo un’offerta tecnologica di livello internazionale.

Afferma Casinò Spa: “Anche a settembre l’azienda si è fortemente impegnata per migliorare i risultati, agendo in tutti i settori. Nel gioco lavorato si è ancor più intensificata l’attenzione verso la clientela, soprattutto per accrescere l’appeal aziendale finalizzato all’arrivo di nuovi visitatori. I primi risultati sono già stati registrati attraverso iniziative volte ad attirare nuova clientela. L’andamento delle slot conferma il trend di stabilizzazione del prodotto.

Il costante “turn over” dei nostri modelli, sempre più tecnologici e divertenti, spesso vere anteprime, ci consentono di mantenere la posizione in un momento di contrazione del mercato. Le nuove installazioni continueranno a ritmo serrato. Terminata la fase estiva si pensa alla offerta che caratterizzerà i mesi invernali, tesa a offrire ai visitatori modelli e tecnologie provenienti dalle aziende leader del settore. Un impegno costante verso i nostri ospiti che si concretizza nella nostra offerta di intrattenimento. Siamo, infine, soddisfatti che la nostra Azienda mantenga fede alla sua tradizione di casinò fortunato per i suoi visitatori, obiettivo che viene perseguito avendo cura di adottare politiche di corretta ed equilibrata offerta di gioco, soprattutto per quanto riguarda quello elettromeccanico“.

Conclude: “L’Azienda Casinò mantiene sempre elevato il suo impegno per contrastare la concorrenza e le avversità di un mercato sempre più articolato e di difficile lettura. La nostra forza risiede da sempre nella gestione virtuosa dell’azienda, assicurandone la solidità economica e nella coesione ad ogni livello, con una azione sempre supportata da un’attenta programmazione di eventi e manifestazioni, alcune di esse a cadenza annuale, inserite per la loro originalità ed esclusività nel calendario delle iniziative turistiche della città. Stiamo così attuando le misure più consone per proseguire nello sviluppo aziendale, operando per ottimizzare tutte le iniziative preparate per l’ultimo trimestre dell’anno, che confidiamo potranno dare i frutti sperati”.