Sanremo. Chiuso l’Evento CdM sempre sabato 20 si è svolta nella città dei fiori la prima Regata “Zonta Via Le Mani” cui hanno preso parte 16 quattro di coppia Coastal Rowing con timoniere misti (2 uomini e 2 donne) provenienti da Italia, Francia, Germania, Olanda, Monaco ed Argentina per testimoniare l’impegno del canottaggio, dello Zonta Club della presidentessa Cinzia Papetti e della Canottieri Sanremo del presidente Sergio Tommasini nel propagandare la parità di genere ed in particolare il rispetto della donna in ogni sua espressione di vita sociale, in primis nello sport.

L’organizzatore dell’evento Renato Alberti ringrazia la segreteria dell’associazione ed il giudice Arbitro FIC Bruno Pignone ed i suoi collaboratori per la grande disponibilità. Vincitore della regata il misto Sanremo e Santo Stefano con Marta Ardissone, Marco Gallo, Riccardo Delfino, Manuela Bongiovanni, tim. Massimo Flore, davanti a Sanremo 2 (Zanon, Bosco, Rosso, Porcellana tim. Flore) e La Seyne 1.