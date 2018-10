Camporosso, dal 22 al 31 ottobre viabilità modificata per lavori su “Ponte amicizia”

Camporosso. Dalla mattina di lunedì 22 fino alla sera del 31 ottobre, la viabilità sarà modificata per consentire la sostituzione dei dodici giunti del “Ponte dell’amicizia” in zona Bigauda. Un lavoro importante e non procrastinabile che costa alle casse comunali circa 50mila euro. “Ci scusiamo per il disagio”, dichiara il vice sindaco Maurizio Morabito, “Ma si tratta di un lavoro fondamentale per la sicurezza di tutti”.

Le modifiche alla viabilità:

– Chi dalla val Nervia (Camporosso paese, Dolceacqua, ecc.) deve recarsi in direzione Vallecrosia, dovrà transitare sulla provinciale e raggiungere la rotatoria davanti alla chiesa di Cristo Re per poi immettersi sull’Aurelia.

– Chi invece dalle città limitrofi vuole raggiungere le località della val Nervia dovrà utilizzare via Braie e poi transitare sul ponte, in quanto una delle due corsie di marcia resterà sempre aperta al transito veicolare.