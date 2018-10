Camporosso. La squadra femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia si è messa alla prova con il primo appuntamento della stagione: l’amichevole contro l’Imperia.

Ieri sera le ragazze seguite da Ivan Busacca e Claudio De Nunzio, i responsabili della sezione calcio femminile, hanno infatti sfidato sul campo in sintetico allo Zaccari a Camporosso la squadra imperiese dando il massimo. Nonostante l’impegno e la fatica, la partita si è conclusa 6 a 0 per gli ospiti.

“Abbiamo iniziato questa nuova avventura con questo meraviglioso gruppo di ragazze e sono felicissimo di poterle accompagnare in questo progetto – commenta l’allenatore Ivan Busacca - Il nostro obiettivo è dare risalto, continuità e valorizzare il calcio femminile rendendole protagoniste. Questo gruppo è formato da giocatrici che arrivano da realtà importanti, alcune di loro hanno giocato insieme in passato ed altre sono giovani con talento che saranno arricchite dall’esperienza delle compagne”.

“È incredibile quanta passione le unisca e quanto riescano a trasmetterlo, c’è grande sinergia. Ci sono tutti i presupposti per far bene, per qualità, esperienza e motivazione. Sono sicuro che faremo un bel percorso insieme e sono onorato di essere il loro mister. Ringrazio il nostro presidente Todaro e la società per il sostegno, Claudio De Nunzio per il suo continuo aiuto, Francesco Lapa, Fabrizio Federici ed infine ringrazio le nostre giocatrici per averci dato fiducia” - conclude.

“Le ragazze hanno giocato bene – commenta il responsabile della sezione calcio femminile, Claudio De Nunzio – Anche se ci sono ancora delle cose da sistemare, hanno giocato con stile ed eleganza”.

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Jessica Caparelli, Elisa Cerato, Alessia Greco-Polito, Gaia Lercari, Fabiana Marcianò, Angela Marino, Rajaa Sabir, Carmelina Serpilli, Giorgia Gaudioso, Eleonora Mazzulla, Cecilia Barabaschi.