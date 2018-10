Bordighera. Un fine settimana nel ricordo e in memoria di Clarence Bicknell organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri nell’anno del centenario della morte dell’illustre inglese che scelse Bordighera come sua seconda patria e da lì espanse la sua grandiosa opera.

Sabato scorso 13 ottobre, in collaborazione con il Comune di Bordighera, nell’ambito dell’esposizione del Fondo Bicknell conservato nella Biblioteca Civica Internazionale, Giovanni Russo, esperto in biblioteconomia e ricercatore dell’IISL, ha illustrato la formazione e le caratteristiche del prezioso fondo inglese oggi diviso tra la Biblioteca Civica e il Museo Bicknell, mentre Elena Riscosso, bibliotecaria del Museo Bicknell, e Simona Beghelli, bibliotecaria della Biblioteca Civica Internazionale, hanno introdotto la conferenza, cui ha partecipato anche Chiara Puccinelli funzionario del Settore Cultura della Regione Liguria.

Domenica 14 ottobre nuovo appuntamento al Museo Bicknell organizzato in collaborazione con il Lions Club Otto Luoghi e con il prezioso apporto della prof.ssa Giannina Borelli per visitare la bellissima mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” allestita nel Museo Bicknell e nel Centro Nino Lamboglia che espone prezioso materiale inedito appartenuto a Clarence Bicknell recentemente acquisito dall’Istituto grazie a un contributo della Compagnia di San Paolo di Torino.

In contemporanea si è svolta, a cura di Danila Allaria e Ivano Ferrando, autori del libro “Il meraviglioso mondo di Bicknell nella Valle delle Meraviglie e dintorni”, un’escursione sulle orme di Clarence Bicknell in Val Fontanalba, valle da lui così amata e meta delle sue ricerche botaniche e archeologiche alla scoperta delle incisioni rupestri del Monte Bego.

La conferenza di Claudio Littardi nel giardino del Museo Bicknell in calendario per il 25 ottobre è stata posticipata al 22 novembre prossimo.