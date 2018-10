Bordighera, sabato 27 ottobre iniziano i “Pomeriggi di scrittura”

Bordighera. Sabato 27 ottobre dalle 15 alle 17 presso ” La Comunità del Futuro”, in via Hortensia 9, ci sarà la presentazione dei “Pomeriggi di scrittura”. Si tratta di un ciclo di 5 incontri a cadenza mensile da ottobre a febbraio 2019, dalle 15 alle 18, in cui si esploreranno generi e tematiche diverse sperimentando il piacere di scrivere e condividere con gli altri, in un clima di accoglienza e di sostegno.

Le date degli altri incontri saranno:

sabato 24 novembre (Distacchi, cambiamenti e lasciar andare)-sabato 15 dicembre (L’Autobiografia, un incontro con se stessi)-sabato 19 gennaio 2019 (Scrivere zen, haiku e meditazione)-sabato 16 febbraio (Le maschere, il mondo delle fiabe, archetipi).

Per informazioni e prenotazioni telefonare entro giovedì 25 ottobre a Mary 3200221011 oppure Daniela 3803525565.