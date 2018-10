Bordighera, Ponente Emergenza lancia un raccolta fondi online per l’acquisto di una nuova ambulanza

Bordighera. Una raccolta fondi sul Facebook con l’obiettivo di acquistare una nuova ambulanza dal costo di 50mila euro: l’ha lanciata la pubblica assistenza Ponente Emergenza.

Nata nel 2007 da un’idea di Francesco Biancheri e di Anna Maria Ferrara, Ponente Emergenza è un associazione di volontariato onlus volta a perseguire fini di assistenza sociale e sanitaria. Il progetto inizia in salita, ma ben presto la professionalità e la passione di volontari e dipendenti fa sì che da un vecchio Fiat Ducato attrezzato per il soccorso di base Ponente Emergenza riesca ad avere un parco mezzi che oggi comprende due ambulanze da rianimazione, un’ambulanza per il soccorso di base e due automediche. Ma visti i numerosi soccorsi della pubblica assistenza, oltre che i preziosi servizi per gli anziani e per le persone con difficoltà svolte da Ponente, sarebbe necessaria una nuova ambulanza.

Chi volesse contribuire può farlo seguendo questo link: https://www.facebook.com/donate/1974097336010153/