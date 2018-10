Bordighera. Il bordigotto Manuel Di Dato parteciperà dal 19 al 21 ottobre al prossimo Mondiale Ocrwc (Obstacle Course Racing World Championships) di Londra, in Inghilterra.

Rappresenterà l’Italia durante la competizione, che inizierà proprio il giorno del suo 33esimo compleanno. I compagni di squadra della “Liferevolution” e gli altri atleti Ocr del ponente ligure augurano perciò a Di Dato buona fortuna affinché possa portare a casa un ottimo risultato come quelli ottenuti in precedenza. Il primo di luglio aveva infatti partecipato agli europei Ocr di categoria 30-34 piazzandosi 27° tra i 150 migliori atleti europei di categoria e 4° tra gli italiani in gara.