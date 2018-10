Bordighera, lettera anonima recapitata nel giardino di una casa: “Non fate abbaiare i cani”

Bordighera. “Ultimamente Bordighera è diventata intollerante. Questo scritto è stato gettato nel giardino dive abita la mia mamma in compagnia di due cani, in allegato anche una copia di una sentenza. Premetto che non è la prima volta e che gli ignoti sono già stati denunciati”. A scriverlo è Barbara B., che rende noto di aver trovato la missiva, scritta a computer, nel giardino della propria madre. Nessuna firma. Solo una richiesta: ridurre il “rumore” prodotto dai cani.

“La presente per invitarvi a moderare le emissioni rumorose dovute al continuo abbaiare dei cani”, si legge nel foglio anonimo, il cui autore cita pure la corte di Cassazione: “In situazioni del tutto simili la legge si è rivelata piuttosto severa, la stessa Cassazione, difatti, si è pronunciata imputando il pagamento di un’ammenda ai proprietari dei cani che violavano gli articoli 110 e 659 del codice penale”.

“Posso anche tentare di capire che non piacciano i cani ma la meschinità di queste “persone ” che non hanno nemmeno il coraggio di firmare”, aggiunge Barbara, “Chiedo che questi “bravi” signori facciano pure una denuncia, che ci mettano la faccia , che non si nascondano dietro un foglio anonimo o peggio…almeno saprei da chi devo difendere i miei amori pelosi”.

Dopo l’uccisione di due cani, avvenuto sempre a Bordighera nei giorni scorsi, i proprietari ora hanno paura per l’aumentare dell’intolleranza nei confronti dei migliori amici dell’uomo.

La lettera