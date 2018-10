Bordighera. La forza delle onde non ha risparmiato la chiesetta di Sant’Ampelio, da secoli simbolo della “Città delle Palme”. La mareggiata che nella notte tra lunedì e martedì ha devastato gli stabilimenti balneari del lungomare Argentina, provocando danni per centinaia di migliaia di euro, ha divelto la pesante porta in metallo posta a protezione della cripta sottostante la chiesetta vera e propria affacciata sugli scogli.

Il mare, che nel V secolo aveva spinto l’anacoreta Ampelio dalla Tebaide, antica regione dell’Egitto, a Bordighera, ha trasportato massi e sabbia all’interno della cripta, ricoprendo la pietra usata dal santo, come dice la leggenda, come povero e scomodissimo “letto”, dove Ampelio morì il 5 ottobre del 428.

La cripta invasa dalle pietre portate dalle onde, foto di Giancarlo Traverso



La forza delle onde, che superavano i sei metri di altezza, ha portato via il pontino tra gli scogli davanti alla chiesetta e parte della scala in pietra che dal sagrato dell’edificio di culto conduceva alla spiaggia. Distrutto, inoltre, parte del selciato retrostante l’abside della chiesa.