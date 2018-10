Bordighera, l’8 ottobre riapre il centro sportivo Biancheri di via Diaz

Bordighera. Sport Management, società che si è aggiudicata la gestione dell’impianto sportivo “Emilio Biancheri” di via Diaz a Bordighera, vuole informare l’utenza sulle vicende che hanno interessato la struttura negli ultimi giorni: “L’aggiudicazione definitiva della gestione dell’impianto è stata comunicata alla nostra società in data 1 ottobre. Da quel giorno Sport Management si è prontamente attivata per la riapertura dell’impianto, ma ovviamente si sono resi necessari dei tempi tecnici minimi per poter riorganizzare il riavvio della struttura“.

L’apertura avverrà lunedì 8 ottobre alle 9, l’impianto sportivo sarà definitivamente riaperto al pubblico mentre le associazioni, che in precedenza utilizzavano la struttura, dovranno prima regolarizzare le assegnazioni degli spazi corsie e degli spazi palestra.

“Sport Management ci tiene a precisare che, per quanto attiene alle assegnazioni dei suddetti spazi e dei box-sede, il nuovo Capitolato d’Appalto redatto dal Comune di Bordighera (art. 15, 16, 17), prevede che Sport Management debba assegnare gli stessi dopo procedura selettiva gestita dallo stesso concessionario. Procedura avviata con avviso idoneamente reso pubblico e cui siano precisate le modalità di presentazione della domanda e il criterio oggettivo di scelta delle stesse, basato sull’ordine di arrivo. Tale avviso deve essere anche pubblicato sul sito internet del Comune di Bordighera. Questa nuova procedura di assegnazione è indipendente dalla nostra volontà di gestore, ma è un obbligo preciso stabilito dal capitolato comunale al quale la nostra società deve attenersi“.

A partire da domani, venerdì 5 ottobre 2018, sarà aperto l’Info Point presso la segreteria del palazzetto dello sport che venerdì e sabato rispetterà i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, domenica invece l’info point sarà aperto dalle 09.00 alle ore 12.00 Presso l’info point (contattabile anche via mail all’indirizzo: piscinebordighera@sportmanagement.it) saranno fornite tutte le informazioni sui corsi e sulle attività che saranno organizzati all’interno dell’impianto. Sarà inoltre possibile iscriversi ai corsi di nuoto e di fitness che inizieranno lunedì 17 ottobre.

“Con la presente Sport Management vuole inoltre rassicurare tutte le associazioni sportive del territorio che sarà fatto tutto quanto nelle nostre possibilità, per poter definire la procedura indicata dal Comune ed espletare la stessa nel più breve tempo possibile, questo al fine di consentire la ripresa dell’attività sportiva a tutte le società e ai loro atleti. Sport Management vorrebbe infine sottolineare che la nostra società è l’unica che, dopo due manifestazioni d’interesse andate deserte, si è presa carico dell’impianto salvaguardando dei posti di lavoro e investendo per fornire un importante servizio a tutti i cittadini“.