Bordighera. Si è buttato in acqua dagli scogli davanti alla chiesetta di Sant’Ampelio per sfuggire agli agenti della polizia locale che lo stavano inseguendo: un uomo straniero è stato fermato questa mattina dopo che, per ragioni ancora da chiarire, è scappato al controllo degli agenti.

Un inseguimento “all’americana”, con le volanti in sirena lungo la passeggiata a mare di Bordighera, finito sugli scogli antistanti la chiesetta.

di 11 Galleria fotografica Inseguimento Bordighera









Solo l’intervento dei carabinieri della radiomobile ha fatto sì che l’uomo desistesse dall’intenzione di allontanarsi a nuoto. Dopo aver parlato qualche minuto con un militare, il giovane straniero ha acconsentito ad uscire dall’acqua e seguire gli agenti della municipale in comando.

Accertamenti sono in corso per comprendere i motivi della fuga dell’uomo.