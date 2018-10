Bordighera. Mattia, un 17enne di Bordighera, è rimasto ferito ieri sera scontrandosi con due cinghiali mentre, in sella alla sua moto sportiva, percorreva la strada Coggiola nei pressi di Villa Mostaccini.

Erano circa le 19, quando il giovane si è visto correre incontro due cuccioli di cinghiale di circa 30 kg ciascuno. L’impatto con gli animali è stato inevitabile. Mattia è finito a terra, con un piede incastrato sotto la moto. Nella caduta ha riportato diverse contusioni, ma fortunatamente nessuna frattura.

Uno dei due cinghiali è morto sul colpo: la carcassa dell’animale è stata prelevata dall’ASL veterinaria. L’altro ungulato è rimasto ferito ed è scappato.

Non è la prima volta che sulla Coggiola o in via Dei Colli, nei pressi dell’ex hotel Belsit, vengono avvistati i cinghiali: gli animali hanno rotto la rete metallica che divide una campagna dalla strada e, da lì, attraversano indisturbati la careggiata per recarsi nelle campagne circostanti in cerca di cibo.

Solo pochi giorni fa, i residenti hanno visto correre per strada un’intera famiglia: due adulti e quattro cuccioli. Un problema, quello degli ungulati nell’entroterra di Bordighera, segnalato da diversi anni e mai risolto.