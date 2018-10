Bordighera, il consigliere Trucchi: “Sbagliato aumentare spese delle società sportive per usare la palestra Conrieri”

Bordighera. Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera commenta le novità legate alla palestra Conrieri:

“Ho appreso che la giunta comunale di Bordighera avrebbe deciso di aumentare nettamente le spese delle società sportive per l’utilizzo della palestra Conrieri.

Non ero al corrente di questa decisione e mi riservo di verificare direttamente se vi sono margini per rivedere la scelta. Ritengo che si tratti di una decisione sbagliata che colpisce proprio le attività sportive di quelle fasce giovanili che già affrontano gravi difficoltà e limiti per poter esprimere compiutamente le loro esigenze sociali e relazionali.

Se non facilitiamo la possibilità dei ragazzi e delle ragazze a partecipare ad una sana crescita psicofisica tramite la partecipazione alle attività di squadra perdiamo uno dei più potenti fattori anche di corretta educazione alla socializzazione e ad un sano spirito competitivo.

Spero che la giunta cittadina voglia approfondire la situazione e rivedere le proprie scelte“.