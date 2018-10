Bordighera. Si è aperta con successo la nuova stagione di improvvisazione teatrale della compagnia Onde Ribelli. Ieri a Palazzo del Parco a Bordighera si è tenuto il primo incontro dei corsi per gli attori avanzati e per i principianti che hanno provato per la prima volta le prime basi dell’improvvisazione.

I docenti/attori professionisti Roberto Zunino e Valerio Moschetti di Teatrosequenza di Torino hanno dovuto dividere in due gruppi i partecipanti allo stage per poter lavorare in maniera più specifica in base al livello di difficoltà.

Tante anche le persone che incuriosite da questo nuovo modo di fare teatro sono venute ad assistere e a divertirsi nel guardare gli attori allenarsi in games e in vere e proprie scenette totalmente improvvisate.

Prossimo appuntamento il 17 e il 18 novembre che vedrà come docente Francesco Burroni presidente della rete match di improvvisazione teatrale italiana.

(Foto di Marco Maiolino)