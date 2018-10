Bordighera, due lettrici ringraziano il reparto di Fisiatria del Saint Charles

Bordighera. “La recente esperienza in ospedale per nostra madre, Licia Lagorio, ci ha spinto a rivolgere pubblicamente un profondo ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del reparto di Fisiatria di Bordighera, in particolare al direttore Enrico Trucco per serietà, umanità e sapiente direzione, e ai dottori Parisi e Gastaldi della divisione. Un sentito ringraziamento unito ad un grande senso di gratitudine. Tiziana e Raffaella Panizzi”