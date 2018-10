Bordighera, consiglieri Pallanca e Lorenzi presentano ricorso al Tar contro la variazione di Bilancio

Bordighera. I consiglieri di opposizione Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera) e Giacomo Pallanca (Progetto Bordighera) hanno presentato ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Comunale) chiedendo l’annullamento delle delibere di consiglio comunale numero 40 del 13 luglio 2018 e numero 43 del 31 luglio 2018 con le quali l’amministrazione aveva deliberato la variazione di Bilancio e stornato i fondi destinati al progetto di riqualificazione di corso Italia, fortemente caldeggiato dalla passata giunta comunale, per destinarli ad altre opere, come la messa in sicurezza, tra le altre cose, di scuole ed edifici comunali.

La notifica della presentazione del ricorso è giunta oggi a Palazzo Garnier. “Questa iniziativa dei consiglieri Lorenzi e Pallanca rischia di bloccare non solo i rilevanti investimenti previsti nella variazione di bilancio destinati a scuole, palestre ed igiene urbana, ma anche tutti quelli già stanziati dalla precedente amministrazione”, dichiara il sindaco Vittorio Ingenito, “Come la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di via Napoli, gli investimenti per la riduzione del rischio sismico delle scuole di via Pelloux, l’apertura della Villa Regina Margherita nel 2019 per “l’evento Monet” ed altri progetti condivisi dalla nostra maggioranza”.

“Pur prendendo atto che l’iniziativa di impugnare al TAR una delibera di Consiglio Comunale rientra nelle facoltà dell’opposizione e non temendo in alcun modo gli esiti, è giusto anche richiamare al senso di responsabilità del proprio agire di opposizione”, aggiunge Ingenito, “Bisogna sempre lavorare per costruire il bene comune e se non si è d’accordo occorre comunque farlo senza creare danni tangibili”.

“Gestire bene un Comune richiede certamente il buon senso del padre di famiglia, un buon senso che forse sarebbe auspicabile anche da parte di chi assume ruoli di opposizione in Consiglio Comunale”, conclude il sindaco, “Gli stessi Consiglieri hanno così dimenticato che proprio in un Consiglio Comunale dove entrambi erano presenti, il primo dell’amministrazione Pallanca, l’11 luglio del 2013 venivano prese alcune importanti delibere con lo stesso iter amministrativo con il quale abbiamo adottato la variazione di bilancio: una variazione presa esclusivamente nell’interesse della collettività e non già a favore di pochi eletti”.