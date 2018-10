Bordighera, botta e risposta tra Gnutti e Trucchi sulla palestra Conrieri

Bordighera. Scrive Giuseppe Trucchi di “Semplicemente Bordighera”.

“Ho letto con attenzione e con qualche stupore le dichiarazioni dell’assessore Gnutti relative all’aumento di partecipazione economica che la Amministrazione di Bordighera aveva ipotizzato per le società sportive che utilizzano la palestra Conrieri.

L’assessore afferma che le mie osservazioni critiche, peraltro avanzate con tono certamente rispettoso,sarebbero totalmente condivisibili se fossero fondate.

Riassumiamo la cronologia degli avvenimenti.Due giorni fa gli organi di stampa informano circa le intenzioni dell’amministrazione di procedere con gli aumenti in questione con articoli corredati di cifre,dichiarazioni dei responsabili delle associazioni e dell’assessore Gnutti. Il giorno dopo escono le mie osservazioni critiche. Oggi l’assessore dice che si è riunita la giunta e si è deciso di non procedere con gli aumenti. Lascio alla libera interpretazione dei cittadini la valutazione dei fatti.

Sembra quasi che escano notizie esplorative (circa 15 giorni or sono ad esempio quella di costruire in piazzale Zaccari due piani di parcheggio sopraelevato)che successivamente vengono smentite. Comunque sono lieto che le associazioni non vengano gravate da ulteriori pesi economici.

Per quanto riguarda l’invito a bere un caffè avanzato dall’assessore Gnutti lo accetto volentieri a condizione che sia chiaro a tutti che l’opposizione rappresentata da Semplicemente Bordighera è una opposizione responsabile e disponibile all’ascolto (come sinora ampiamente dimostrato)ma assolutamente determinata a svolgere sino in fondo il proprio compito”.