Bordighera. E’ di tre feriti di cui uno grave e un’auto distrutta il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 3,30 della notte tra venerdì e sabato sull’Aurelia nei pressi della chiesetta di Sant’Ampelio.

A bordo dell’auto, una Suzuki Swift con targa francese, viaggiavano cinque giovani. Tre sono rimasti feriti mentre due si sono allontanati a piedi all’arrivo dei soccorritori.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’auto viaggiava in direzione Ventimiglia quando, in piena curva, ha sbandato ed è finita nella corsia di marcia opposta, andando a sbattere contro un paletto di protezione del marciapiede. La Suzuki ha continuato la sua corsa per diversi metri, abbattendo in totale sette paletti per poi cappottarsi. A lanciare l’allarme è stato il personale de “La Vigile” transitato sull’Aurelia subito dopo l’incidente.

Sul posto sono accorse tre ambulanze, l’automedica del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, i carabinieri e la polizia stradale. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo