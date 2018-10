Bordighera, allo Zeni il progetto “#ICoachU: l’ospitalità ci salverà!”

Bordighera. Il 22 ottobre presso la Multisala Zeni alle 21 sarà presentato il progetto “#ICoachU: l’ospitalità ci salverà” di Roberto Boccacelli ceo & founder.

Il fine è quello di presentare in tutta Italia un nuovo approccio per lavorare sulla perfomance dell’ospitalità. Non occorre investire ingenti somme di denaro per mettere al miglior reddito possibile una struttura recettiva, basta lavorare su ciò che si ha: lo staff.

I dati delle aziende con cui lavoriamo parlano di +20% di indicatori positivi (web reputation, fatturato, clima sul lavoro, etc) già dai primi mesi di collaborazione. Inoltre i frutti di questo approccio sono duraturi nel tempo poiché coinvolgono dinamiche profonde dell’azienda.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con la dottoressa Verrando. Boccacelli è coach professionista formatosi a Londra presso la scuola di John Whitmore.

A termine ci sarà un piccolo brindisi.