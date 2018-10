Bordighera. E’ stato consegnato stamani alle volontarie dello sportello anti-violenza “Noi4You” dello Zonta Club un contributo di 600 euro decurtato dallo stipendio di sindaco e assessori.

Come promesso in campagna elettorale, la giunta Ingenito donerà ogni mese un contributo di 600 euro ad associazioni cittadine in modo che possano continuare le importanti attività che svolgono nell’aiuto di persone in difficoltà.

“Il vostro lavoro è importante e con questo contributo, seppur simbolico, speriamo di poter contribuire alla realizzazione dei vostri progetti sul territorio”, ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito.

Con la cifra ottenuta, le volontarie dello Zonta Club realizzeranno un opuscolo contro la violenza sulle donne da donare alle famiglie che partecipano ai corsi pre-parto. “Perché la prevenzione bisogna farla fin dalla prima infanzia”, hanno spiegato le volontarie.