Bordighera. “Il progetto di riqualificazione di piazza Stazione, che ha vinto il Concorso di Idee bandito nel 2015 dall’amministrazione Pallanca, è un bel progetto che merita di essere conosciuto meglio. Anche se per ora è stato messo in un cassetto, desideriamo tener viva la visione che ha portato al progetto ed usarla per iniziare un discorso collettivo sullo sviluppo futuro della città, che continueremo nel tempo con iniziative analoghe.

Oggi, 1 ottobre, alle 21 alla sala Zeni i progettisti illustreranno le loro idee e il loro lavoro; sentiremo la testimonianza di chi già sta interpellando i cittadini sul progetto, e soprattutto sentiremo da tutti voi reazioni, valutazioni, e suggerimenti per il futuro. Speriamo nella vostra partecipazione e vi attendiamo con piacere” – fanno sapere gli organizzatori.

La locandina: PIAZZA STAZIONE-LOCANDINA per 1 Ottobre 2018.jpeg