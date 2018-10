Arma di Taggia. E’ bastata una bomba d’acqua di una decina di minuti per causare il crollo di parte del controsoffitto del centro commerciale “La Riviera Shopville”.

E’ successo intorno alle 12,30. A crollare, probabilmente per la forza e l’insistenza della pioggia, è stata la trave che reggeva il controsoffitto all’ingresso del negozio di videogiochi Game Shop. Un dipendente è rimasto ferito, in modo lieve, per la caduta di calcinacci che lo hanno colpito in pieno volto.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione. L’area davanti al negozio è stata transennata per impedire che i clienti del centro commerciale possano ferirsi per il crollo di eventuali altre parti del controsoffito o scivolando sul pavimento, completamente bagnato.