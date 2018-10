Black out a Seborga: il paese è al buio

Seborga. Dalle 20 circa il “principato” di Seborga è completamente al buio per un black out elettrico. Manca la luce sia nelle case che per la strada.

Si tratta probabilmente di una conseguenza del devastante incendio della scorsa settimana: il fuoco ha danneggiato i cavi dell’elettricità, e la pioggia di questa sera ha mandato in tilt l’illuminazione in paese.

Sono otto le cabine dell’Enel disabilitate: il disservizio interessa 830 utenze tra Madonna della Neve e Negi, frazione di Perinaldo.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. La corrente elettrica, secondo le previsioni più ottimistiche, dovrebbe ritornare a funzionare intorno alle 23.