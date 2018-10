Sanremo. E’ stato predisposto dal Comune il bando di gara per l’allestimento delle luminarie natalizie, che resterà aperto fino al 5 novembre.

In attesa che si chiuda il bando e si aggiudichi l’appalto, Palazzo Bellevue, in sinergia con il Casinò, si porta avanti per aggiungere un nuovo tassello all’offerta del programma delle feste natalizie 2018, dopo aver già definito in settimana il programma di Capodanno con il concerto di piazza della giovane band di successo The Kolors.

L’importo complessivo, stanziato in compartecipazione con la Casa da Gioco, è di circa 150 mila euro (comprensivo di Iva e di ulteriori elementi di addobbo natalizio oltre alle luminarie), in aumento rispetto all’anno scorso.

“E’ stato fatto uno sforzo importante, considerato che sono ormai davvero pochi i Comuni che realizzano le luminarie natalizie con spese totalmente a loro carico. Nonostante ciò, siamo anche riusciti ad incrementare lo stanziamento rispetto all’anno scorso lavorando in stretta sinergia con il Casinò, che ringrazio”, ha spiegato il sindaco Alberto Biancheri.