Banchetti e una nuova App, parte la campagna elettorale 2.0 di Sanremo al Centro

Sanremo. Partirà domenica 7 ottobre, con un banchetto nel quartiere di San Martino, una diffusa e capillare campagna di partecipazione e coinvolgimento sul territorio da parte dell’associazione Sanremo al Centro. Nelle varie frazioni, nei tanti quartieri, nelle piazze, nelle strade, attraverso banchetti o altre iniziative analoghe, con l’ausilio di questionari e anche per mezzo di vari dispositivi e applicazioni digitali.



Una campagna di tre mesi, approfondita, il più capillare possibile, propedeutica alla stesura non di un programma, ma di più programmi mirati. E’ questa la prima novità: dalle necessità e dai desideri espressi dai cittadini residenti delle varie zone, verrà formulato non un programma solo, unitario e generico, ma più programmi: ogni zona, ogni frazione e ed ogni quartiere al termine della campagna trimestrale avrà le sue indicazioni di sviluppo, fornite direttamente da chi quelle zone le vive ogni giorno.



“I mesi di ottobre, novembre e dicembre li dedicheremo a questa capillare campagna sul territorio. E’ un’iniziativa del tutto autonoma dal lavoro dell’Amministrazione comunale, condotta da noi associati, simpatizzanti e volontari”, spiega il Presidente dell’associazione Sanremo al centro Marco Viale. “Se l’amministrazione comunale è infatti concentrata sul completamento del suo programma di mandato, anche nelle frazioni e nei quartieri, noi vogliamo portare avanti un discorso parallelo ma differente, più legato al prossimo mandato. E lo faremo dando voce ai residenti di ogni zona, in modo tale da poter contribuire a formulare tanti futuri programmi di mandato, più particolareggiati, più ritagliati sulle esigenze proprie di ogni singolo quartiere e frazione cittadina”.



L’altra novità di questa campagna dell’associazione Sanremo al Centro saranno i molti canali di comunicazione a disposizione del cittadino. Laddove sarà possibile verranno organizzati banchetti e presidi con i volontari. Oltre alla presenza fisica, sarà anche possibile interagire digitalmente sia con la pagina Facebook Sanremo al Centro, sia con Web App (attiva dal 7 ottobre) raggiungibile all’indirizzo www.avanti-insieme.it dove, selezionando l’area di residenza, si potranno inviare suggerimenti, contribuendo così attivamente alla formazione del programma del proprio quartiere o della propria frazione.