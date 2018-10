Banchetti di Sanremo al Centro, per il Gruppo dei 100 il sindaco è “lontano dalla gente”

Sanremo. L’associazione civica che riunisce i sostenitori del primo cittadino lanciano la campagna elettorale e il Gruppo dei 100 risponde.

“Leggiamo con una certa dose di stupore – scrive il Gruppo dei 100 a sostegno di Sergio Tommasini candidato sindaco -, la mobilitazione del gruppo a sostegno di Alberto Biancheri che da domani partirà con una campagna lunga tre mesi atta a coinvolgere e far partecipare i cittadini alla redazione del programma elettorale.

Per non parlare del tardivo interessamento delle frazioni o dei quartieri, dei quali questa amministrazione se ne ricorda solo per meri fini elettorali. E’ evidente che Biancheri – prosegue il Gruppo dei 100 – ha iniziato a fare il sindaco della nostra città, solo a sei mesi dal voto, dopo 5 anni in cui è rimasto nel palazzo lontano dalla gente, dai quartieri, dalle frazioni e dalla vita quotidiana della nostra Sanremo.

Inoltre viene da comprendere che il programma tanto decantato di “città del benessere” non sia stato per niente attuato, visto che questa amministrazione senza idee, usa lo strumento della democrazia partecipativa per colmare le sue gravi lacune programmatiche.

Proprio per questi motivi il Gruppo dei 100 a sostegno di Sergio Tommasini candidato sindaco, rilancia con forza il progetto città di Sanremo, un modello nuovo, incentrato sulle persone, fatto su misura per una città che ha bisogno di soluzioni concrete, non dell’immobilismo che ha dominato gli ultimi 5 anni.

Il nostro è un progetto di città concreto in cui sicurezza decoro urbano, piccole opere e grandi progetti strutturati sotto un profilo manageriale, dovranno essere il volano per il rilancio di Sanremo”.