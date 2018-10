Badalucco, ancora topi nelle aule. Chiusi asilo ed elementari per la derattizzazione

Badalucco. Brutte notizie per bambini, genitori e personale della locale scuola d’infanzia e primaria. Slitta la riapertura del plesso. Già nei giorni precedenti al 3 settembre scorso, delle educatrici che lavorano lì, avevano notato la presenza di escrementi di topi in alcune aule dell’edificio, in particolare nell’asilo.

Per questo motivo il sindaco Walter Bestagno aveva deciso di derattizzare immediatamente la scuola, operazioni scattate mercoledì scorso. Alla prima segnalazione, ora se ne è aggiunta un’altra, sempre fatta dalle educatrici, che rimarca la presenza di escrementi dei roditori all’interno anche delle aule della scuola primaria

Così, con un’ulteriore ordinanza, il primo cittadino del Comune della Valle Argentina, ha disposto la chiusura delle scuole, per oggi e domani (mercoledì 9), al fine di derattizzare l’intero edificio.