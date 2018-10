Autostrada dei Fiori, i cantieri dall’8 al 14 ottobre

Imperia. Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona/Confine di Stato dal 8 al 14 ottobre.

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Ventimiglia e Bordighera dal km 149+420 al km 146+580 carreggiata chiusa con doppio senso sulla

carreggiata opposta per bonifica alla pavimentazione dal 09/10/2018 al 12/10/2018.

– Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest dal km 122+785 al km 120+690 carreggiata chiusa con doppio senso

sulla carreggiata opposta per adeguamento della galleria Pompeiana dal 11/10/2018 al 12/10/2018.

– Tra Finale Ligure e Spotorno dal km 64+160 al km 64+400 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso

per manutenzione al pannello a messaggio variabile dal 08/10/2018 al 10/10/2018

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Spotorno e Finale Ligure dal km 62+110 al km 61+400 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso

per manutenzione al pannello a messaggio variabile dal 10/10/2018 al 12/10/2018

– Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia dal km 120+690 al km 122+785 carreggiata chiusa con doppio senso

sulla carreggiata opposta per adeguamento della galleria Pompeiana dal 08/10/2018 al 10/10/2018.