Autostrada dei Fiori, i cantieri dal 31 ottobre al 4 novembre

L’elenco dei cantieri che in situazioni particolari, durante la settimana in oggetto, potrebbero causare rallentamenti al traffico.

In considerazione del prevedibile aumento del traffico in concomitanza delle festività di Tutti i Santi, lungo il Tronco A10 Savona-Ventimiglia (Confine Francese), sarà vietata la posa di segnaletiche, salvo per interventi imprevisti aventi carattere di estrema urgenza, secondo il seguente calendario:

dalle 8 alle 24 di mercoledì 31 ottobre in direzione Ventimiglia da Savona a San Bartolomeo

dalle 0.00 alle 24 di giovedì 1 novembre in entrambe le direzioni su tutta la tratta

dalle 0.00 alle 24 di venerdì 2 novembre in direzione Genova da San Bartolomeo a Savona

nelle giornate di sabato 3 novembre e domenica 4 novembre