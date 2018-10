Ventimiglia. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno con il corso di M.G.A. (Metodo Globale Autodifesa) fortemente voluto dai dirigenti dello Judo Club Ventimiglia, prosegue anche per questa stagione sportiva l’attività rivolta alla difesa personale.

Infatti, è ora possibile iscriversi al corso di brazilian jiu-jitsu rivolto agli adulti a partire dai 15 anni. Lo stile brasiliano di Jiu Jitsu un’arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale specializzato nella lotta ed in particolare in quella a terra.

La pratica del brazilian jiu-jitsu è fattibile a tutte le età, non ci sono controindicazioni e può essere svolta per contribuire anche allo sviluppo delle capacità di salvaguardia individuali. Precisamente, questa disciplina insegna come suo fondamento che una persona qualsiasi può difendersi con successo da un potenziale aggressore grazie all’utilizzo di appropriate tecniche, non è necessario possedere determinate caratteristiche fisiche o doti di atleticità,

essendo la propria salvaguardia alla base di questo metodo di autodifesa.

Va sottolineato come quest’arte pur essendo fortemente orientata al combattimento, sia sicura e compatibile con persone di ogni genere. Risulta particolarmente indicata per le donne insegnando la difesa non solo con tecniche in piedi, ma anche in situazioni di aggressione al suolo.

Inoltre, questa disciplina è fortemente indicata per chi già pratica altri sport da combattimento (judo, karate, kick boxing, boxe, ecc.) come completamento nella preparazione tecnica specialistica nella lotta a terra. Il jiu-jitsu brasiliano è una novità assoluta per la città di Ventimiglia, infatti, il corso di questo sport è organizzato per la prima volta nella città di confine presso lo Judo Club Ventimiglia.

Le lezioni si tengono tutti i martedì e giovedì dalle 19:30 alle 20:45, sotto la guida esperta degli istruttori altamente qualificati William Aschero e Niccolò De Paolo. E’ possibile effettuare lezioni di prova gratuite. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Judo Club Ventimiglia ASD, direttamente in sede in Via Vittorio Veneto 36 a Ventimiglia, oppure telefonicamente al n° 392 3464950, anche via whatsapp.