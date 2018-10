Ventimiglia. Una Volvo V50 con targa monegasca è stata danneggiata dalle fiamme partite dal motore mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo del Conad City di Latte.

Ben presto l’intero parcheggio è stato invaso dal fumo. Solo il repentino intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il buon funzionamento dell’impianto antincendio del parcheggio hanno fatto sì che le fiamme non si propagassero alle auto parcheggiate vicine. Presenti anche i volontari della Croce Verde Intemelia, giunti sul posto per soccorrere eventuali feriti. Fortunatamente, però, il loro intervento non è stato necessario.

Molti clienti del supermercato, spaventati dalla possibilità di perdere la propria auto, hanno tentato di accedere al parcheggio. Ma i pompieri hanno impedito loro l’ingresso finché l’area non è stata bonificata e messa in sicurezza.

Sul posto anche i carabinieri.