Asfaltature e lavori: in tilt il traffico a Ventimiglia

Ventimiglia. Asfaltatura del manto stradale all’interno della galleria Poggio di corso Francia, lavori nei pressi del Forte dell’Annunziata e sullo scolmatore di largo Torino: il traffico nella città di confine è in tilt. Per evitare che le code di veicoli in entrata e uscita dalla Francia, sulla strada statale, possano aumentare, gli agenti della polizia locale stanno facendo viabilità in corso Toscanini, bypassando così il semaforo presente da mesi.