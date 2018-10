Asd Imperia, la lista dei giocatori convocati da mister Buttu contro la Rivarolese

Imperia. Domenica 28 sarà Imperia – Rivarolese il match clou del campionato Eccellenza Liguria, tutti gli occhi sono infatti puntati su questa partita molto importante per entrambe le compagini.

Da una parte la Rivarolese con un organico molto forte e che punta chiaramente alla conquista del campionato con la conseguente promozione nel campionato della serie D, dall’altra parte un’Imperia che fa paura viste le ultime partite disputate, in netta crescita, anche con avversari importanti come il Vado dove soltanto la sfortuna non ha permesso di portare a casa tre punti meritatissimi.

Portieri:

Trucco, Sadiku

Difensori:

Callegari, Di Lauro, Laera,

Centrocampisti:

Ambrosini, Manini, Faedo, Costantini, Tahiri, Cosenza, Figone, Giglio, Roda, Fatnassi, Franco E.

Attaccanti:

Zeka, Moscatelli, Mehmetaj, Castagna