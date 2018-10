Artigianato, duemila apprendisti nelle imprese dell’Imperiese

Provincia. A fine luglio 2018 in Liguria si contano 12.050 apprendisti nell’artigianato. Di questi, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ufficio studi Confartigianato (fonti Inps), 1.990 lavorano nelle micro e piccole imprese.

Numeri che fanno seguito a un ottimo trend di crescita registrato dalla nostra regione nel corso del 2017, con un aumento delle assunzioni con contratto di apprendistato pari al 19,4%: non a caso il 2017 è stato definito da Confartigianato “l’anno dell’apprendistato”, con ben 273 mila assunzioni in tutta Italia, il 20% in più rispetto al 2016.

Al riguardo, le cifre sono positive anche nel resto delle province liguri, con 6.589 impiegati a Genova. 1.741 a Savona e 1.730 alla Spezia.

«Affiancando formazione e lavoro, l’apprendistato ha un valore fondamentale dell’andamento dell’occupazione giovanile e nella ripresa del mercato del lavoro: per questo lo riteniamo uno strumento da incentivare e da sostenere – commenta Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria – Per contrastare la disoccupazione, i dati ci confermano che, superato il doping del Jobs act, si deve investire sul vero lavoro e sulle microimprese, creando le condizioni per il loro sviluppo e la loro crescita. Ogni strada diversa, che preveda forme passive assistenziali o il mero potenziamento dei centri per l’impiego, la cui azione risulta marginale e scarsamente efficace, sarà destinata a essere fallimentare per l’occupazione».

I dati lo confermano: la rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat evidenzia che nel 2017 le persone occupate che non lo erano nell’anno precedente hanno maggiormente utilizzato come canale di ricerca il contatto con amici e parenti (40,7%), seguito dal contatto diretto con il datore di lavoro (17,4%). Il ricorso al centro per l’impiego viene ritenuto utile solamente dal 2,4%. Anche l’utilizzo dei Cpi da parte delle imprese per le assunzioni risulta marginale: solo l’1,5% li ha sfruttati per la ricerca e le selezione del personale. Secondo il monitoraggio di Anpal (2018), sono 2.849.086 i contatti con i Centri per l’impiego italiani negli ultimi 12 mesi, con un rapporto di 359 contatti per operatore.