Arriva l’autunno in Costa Azzurra e Alpi Marittime francesi

Le temperature andranno da 19 a 23 ° C in riva al mare e da 17 a 21 ° C nell'entroterra

Se le temperature nel ponente ligure sono ancora ferme ancora su livelli quasi estivi, l’autunno sta gradualmente prendendo il sopravvento nelle Alpi Marittime francesi, Costa Azzurra compresa. Secondo quanto riporta Nice Matin, oggi oltralpe sarà leggermente nuvoloso con temperature che variano da 19 ° C al mattino a 23 ° C nel pomeriggio sulla costa. Sarà un po ‘più fresco nell’entroterra, con alcune nuvole sui rilievi. Martedì dovrebbe piovere dalla mattina alla sera. Le temperature andranno da 19 a 23 ° C in riva al mare e da 17 a 21 ° C nell’entroterra. Mercoledì e giovedi sarà nuvoloso con temperature stabili. Il sole tornerà venerdì con temperature leggermente più miti e dovrebbe soffermarsi fino al fine settimana.