Arma di Taggia, una mega torta per il 13esimo anniversario de La Riviera Shopville

Taggia. Quasi 600 kg, 7 metri di lunghezza, più di 5 ore per assemblarla, 50 minuti per finirla tutta. Sono questi i numeri della mega torta preparata dalla pasticceria Trucco per il 13esimo anniversario del Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia, che anche quest’anno festeggia il giro di boa offrendo una buonissima torta alla frutta ai suoi clienti.

“È stato un anno ricco di novità che hanno ulteriormente ampliato l’offerta commerciale del Centro Commerciale, senza però tralasciare importanti spazi culturali per accogliere sempre al meglio i nostri clienti e visitatori”, hanno commentato Arianna Bellastro, direttrice del Centro Commerciale, e Roberto Bellini, direttore dell’ipermercato Conad.