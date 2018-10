Arma di Taggia, travolto da un cancello: uomo in fin di vita

Arma di Taggia. Un uomo di 80 anni, A.B., lotta tra la vita e la morte per le gravi ferite riportate dopo essere stato travolto dal cancello scarrucolato della propria abitazione in via Beglini.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco. Inizialmente è stato anche allertato l’elisoccorso “Drago”, pronto a decollare da Genova, ma viste le condizioni disperate dell’uomo, i medici hanno deciso di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Borea di Sanremo, dove è giunto in codice rosso di massima gravità.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda.