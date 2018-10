Arma di Taggia, è morto l’anziano travolto dal cancello in via Beglini

Arma di Taggia. Non ce l’ha fatta Antnio B., 89 anni. L’uomo è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo per le gravi ferite riportate dopo essere stato travolto dal cancello scarrucolato della propria abitazione in via Beglini.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco. Inizialmente è stato anche allertato l’elisoccorso “Drago”, pronto a decollare da Genova, ma viste le condizioni disperate dell’uomo, i medici hanno deciso di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Borea di Sanremo, dove è giunto in codice rosso di massima gravità. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.