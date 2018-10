Arma di Taggia, alla Riviera Shopville arriva lo “Street Piano”

Taggia. Alla Riviera Shopville di Arma di Taggia arriva lo “Street Piano“. Grazie alla collaborazione con Lepre, storico negozio di strumenti musicali di Imperia, al centro commerciale sarà a disposizione un pianoforte verticale dove chiunque potrà cimentarsi suonando in libertà. I veri protagonisti saranno perciò i visitatori del centro che potranno in qualsiasi momento improvvisare veri e propri concerti intrattenendo i presenti. L’inaugurazione si terrà giovedì alle 17.

“L’iniziativa è un piccolo contributo alla diffusione della cultura musicale e ci auguriamo che favorisca momenti di sana aggregazione per tutta la comunità – dichiara la dott.ssa Bellastro, direttrice del Centro Commerciale La Riviera Shopville – Lo “Street piano” è un’’idea che arriva dall’Inghilterra dove, soprattutto nelle stazioni della metropolitana e dei treni, è facile imbattersi in un pianoforte dove chiunque può liberamente cimentarsi, improvvisando un concerto per i passanti regalando un momento di pace anche ai viaggiatori più stressati. C’è il giovane musicista, l’insospettabile impiegato in giacca e cravatta e pure il papà che fa premere i tasti al figlioletto. E’ anche capitato di assistere a dei duetti con altri strumenti e a vere e proprie band improvvisate”.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Taggia e dai Lions Club ed è promosso e sostenuto dall’Associazione DoReMusica di Taggia, che farà degli incontri con chi è interessato a muovere i primi passi nell’affascinante mondo della musica.