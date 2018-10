Area Sanremo Tim 2018, online i nomi dei 225 finalisti

Sanremo. Sono on line sul sito www.area-sanremo.it i nomi dei 204 solisti, 13 band e 8 duo in totale 225 finalisti di Area Sanremo TIM 2018.

I concorrenti che hanno staccato il biglietto per la fase finale di Area Sanremo 2018 sono davvero numerosi e preparati provengono da tutte le regioni Italia e 4 anche dall’estero (Svizzera e Germania). Per loro partecipare a Sanremo Giovani può diventare una realtà.

«Per me è l’edizione più bella degli ultimi anni – dichiara Massimo Cotto, direttore artistico della manifestazione – Aver rivoluzionato il concorso aggiungendo i corsi di formazione ha portato grandi risultati. La collaborazione con Franco Mussida e il CPM Music Institute ha stimolato la creatività dei ragazzi. Corsi intensissimi e laboratori continui. Area Sanremo si è rivelata una fucina di talenti. Per la commissione le scelte non sono state facili».

La finale di Area Sanremo TIM 2018 si terrà dall’8 al 10 novembre 2018 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, i 225 finalisti con i loro brani inediti saranno esaminati dalla giuria presieduta da Antonio Vandoni, direttore artistico e musicale di Radio Italia, e composta dal M° Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra, Sergio Cerruti, presidente dell’AFI, Monia Russo, cantante, M° Gianni Testa, produttore e vocal coach, Michele Torpedine, produttore, e Maurilio Giordana, dj radiofonico nel ruolo di supplente.

Durante la finale sarà selezionata una rosa di 24 vincitori da sottoporre alla commissione RAI, che sceglierà chi entrerà nel cast di Sanremo Giovani. «Sono molto soddisfatto per come si è svolta fino ad ora la manifestazione – dichiara Maurizio Caridi, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo organizzatrice di Area Sanremo – Il nostro è un concorso per i giovani e per loro lo abbiamo pensato e organizzato. Siamo grati al Sindaco Alberto Biancheri e a TIM, leader nella trasformazione digitale in Italia, che ci hanno sostenuto permettendoci di offrire ai ragazzi formazione di qualità e iscrizioni gratuite. Ci vuole coraggio per cambiare, noi abbiamo osato cambiare, la risposta dei ragazzi e la qualità dei brani proposti sono il miglior riscontro che potevamo aspettarci».

Area Sanremo TIM 2018 è il concorso musicale promosso dal Comune di Sanremo e dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. In questa edizione tante e sostanziali sono state le novità, le più salienti sono: l’iscrizione gratuita, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Sanremo e l’obbligo di presentazione di un inedito vincolo che ha obbligato a formulare la selezione non più sull’esecuzione ma ampliandola alla proposta creativa nella sua interezza rendendo il concorso ancora più stimolante per tutti.

I ragazzi che parteciperanno alle finali sanremesi tutti hanno superato le selezioni di Area Sanremo Tour, organizzato da Anteros Produzioni di Nazzareno Nazziconi, una manifestazione che per il secondo anno consecutivo, ha registrato un notevole numero di iscritti: 2322 ragazzi, che in 123 tappe, svoltesi su tutto il territorio nazionale e all’estero, ed attraverso 7 finali regionali/interregionali hanno portato in gara a Sanremo 860 canzoni inedite, contando anche i gruppi e le band equivalgono a circa 1000 persone che si sono confrontate nelle due sessioni semifinali di ottobre.

Un ringraziamento particolare va ai numerosi sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa ed a tutti i collaboratori e volontari che con il duro lavoro svolto hanno permesso di realizzare le 7 finali regionali e interregionali che si sono tenute in Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Marche-Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia dimostrando quanto la musica sia sentita su tutto il nostro territorio dalle nuove generazioni. Ma la novità assoluta di questa edizione verte tutta sotto l’aspetto comunicativo: la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha voluto imprimere all’edizione 2018 una svolta in direzione di innovazione e contemporaneità, affidando alla Lexmedia di Roma, agenzia di comunicazione leader nel campo istituzionale, l’ideazione del piano di comunicazione per Area Sanremo 2018.

Una campagna innovativa spiega Roberto D’Onofrio, founder e brand manager di Lexmedia incentrata non solo sull’advertising tradizionale ma sull’interazione diretta attraverso l’utilizzo dei social. Media partner della manifestazione, come nelle scorse edizioni, è Radio Italia che, con collegamenti in diretta e differita durante lo svolgimento dei corsi ed interviste ai protagonisti, è la radio ufficiale di Area Sanremo.

L’elenco: IDONEI-IFINALE- NOVEMBRE-18.DEF