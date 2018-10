Apricale. Verrà eseguita domani dalla dottoressa Sara Lo Pinto, dell’istituto di medicina legale di Genova, l’autopsia sul corpo di Nathan Labolani, il 19enne ucciso domenica mattina intorno alle 8 con un colpo di fucile all’addome, da un cacciatore di 29 anni di Ventimiglia che stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale e che, scambiando il giovane per una preda, ha sparato con la sua carabina calibro 300 Winchester Magnum. L’uomo è ora indagato per omicidio colposo.

Nel frattempo sono emerse alcune novità: il fucile calibro 12 che i carabinieri hanno trovato vicino al giovane aveva la matricola abrasa. Come aveva fatto, Nathan, che non aveva il porto d’armi, a procurarsi l’arma? Chi gliela aveva ceduta? Anche se sarà probabilmente quasi impossibile scoprirlo, nei confronti del diciannovenne è stata aperta una notizia di reato per possesso illegale di arma che verrà in ogni caso archiviata visto il suo decesso.

Il fucile, così come lo zaino del giovane e le numerose munizioni che conteneva, sono state sequestrate dai carabinieri.