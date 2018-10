Allerta Meteo rossa, fino ad ora nessun danno o disagio in provincia di Imperia

Nottata tranquilla in provincia di Imperia nonostante l’avviso di Allerta Meteo rossa. Il massimo grado di gravità delle condizioni atmosferiche (in questo caso riguardante le precipitazioni) è stato , fortunatamente, fino ad ora disatteso. Ha piovuto sì, abbondantemente, ma senza creare danni o disagi di sorta.

I torrenti e i corsi d’acqua non destano preoccupazioni particolari. Partita alle 3 di notte l’allerta durerà fino alle 15 di oggi pomeriggio, per poi passare al colore giallo. Se tutto è andato per il meglio però, la macchina delle emergenze non ha abbassato la guardia, anzi.

Le Coc (centrali operative comunale) dei Comuni interessati hanno operato tutta la notte spesso, come nel caso di Sanremo, Imperia e Taggia, alla presenza dei rispettivi Sindaci. Massiccio l’impiego dei volontari della Protezione Civile, così come quello degli uomini delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, tutti impegnati nel monitorare la situazione ed intervenire nel caso di necessità.