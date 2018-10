Allerta meteo, CNA Benessere: “Spostato a lunedì 5 novembre l’incontro previsto oggi”

Sanremo. A causa delle perturbazioni in atto e del perdurare dell’allerta meteo emessa in tutta la Regione, l’appuntamento di presentazione delle iniziative fissato per questo pomeriggio è spostato a lunedì prossimo, 5 novembre alle 14.30 sempre nella sede CNA di Sanremo in Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo): ospite dell’incontro Giuseppe Graci, presidente regionale CNA Benessere.

Numerose le offerte in programma a partire da questo autunno e dedicate allo sviluppo professionale in particolare rivolto ad estetiste ed acconciatori del settore Benessere di CNA Imperia: non solo formazione, ma anche iniziative di aggregazione e promozione volte alla creazione dell’eccellenza.

Alcune anticipazioni:

Corso intensivo “LE NUOVE TENDENZE DELLA BARBA”

La barba è una moda che prende sempre più piede in tutte le fasce di età. Le prospettive di mercato ci sono: gran parte degli acconciatori si sta attrezzando per la cura della barba. CNA propone quindi due percorsi di alta formazione tenuto da professionisti esperti ed organizzato per gruppi di massimo 8/10 persone.

Corso obbligatorio per tutti coloro che praticano tatuaggi, piercing ed estetiste che eseguono TPC (trucco permanente cromatico per l’estetica). Il corso proposto da CNA, oltre al modulo obbligatorio, prevede anche un modulo aggiuntivo di 10 ore, dal taglio molto operativo, con dimostrazione di alcuni aspetti delle pratiche di tatuaggio e di trucco permanente.

Presentazione del Creabellezza Talent Show 2018

Sfida a colpi di talento, creatività e passione per far emergere gli hair stylist e i make-up artist di domani! E’ un evento a carattere nazionale creato da CNA attraverso le articolazioni di mestiere CNA Acconciatori e CNA Estetica, che offre agli acconciatori, alle estetiste ed ai make up artist la possibilità di esprimere la loro vena artistica e di presentare i loro lavori più creativi, in una competizione volta ad individuare gli stilisti della bellezza, delle tendenze attuali e di domani.

Presentazione Master in estetica sociale

Dedicato alle estetiste professioniste sui temi dell’estetica sociale in ambito traumatico ed oncologico, un percorso in grado di arricchire la formazione professionale dell’operatrice e di offrire un importante supporto alla qualità della vita del paziente.

Per ulteriori informazioni o per confermare la partecipazione all’incontro, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una e-mail a segreteria@im.cna.it.