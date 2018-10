Allerta meteo arancione: il Palasalute di Imperia domani resterà chiuso

Imperia. A seguito dell’ultimo bollettino dell’ARPAL, emanato dalla Protezione Civile Regionale che ha comunicato il livello di allerta meteo arancione sulla nostra provincia per la giornata di domani 11 ottobre, l’ASL1 comunica che il Palasalute di Imperia (via Acquarone 9) domani resterà chiuso in tutte le sue attività e servizi.

Si invitano i signori utenti a non recarsi presso la struttura sanitaria per tutta la durata dell’allerta. Tutti coloro che avevano in programma per domani (giovedì 11 ottobre) visite o esami specialistici verranno tempestivamente contattati dal personale sanitario per riprogrammare a breve tempo il nuovo appuntamento.