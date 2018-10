Allerta meteo a Taggia, il Comune ordina “Domani scuole chiuse”. Ma è festa e in classe non ci si va lo stesso

Taggia. In questi giorni di allerte meteo e scuole chiuse di conseguenza c’è qualcuno che, sicuramente in buona fede, ha fatto un po’ di confusione. Si tratta di chi, in data odierna, ha firmato un di un’ordinanza urgente.

Il testo parla di chiudere vari edifici e luoghi pubblici in virtù dell’allerta meteo arancione in vigore dalle 18 di stasera alle 16 di domani, giovedì primo novembre. E qui casca l’asino. Si perché, oltre alla chiusura di “mercati all’aperto, dell’area cimiteriale, dei centri ricreativi per anziani, degli impianti sportivi, degli immobili comunali ad uso pubblico (ad eccezione della casa comunale), delle spiagge, della “darsena” e dei parchi all’aperto” si ordine anche di chiudere “edifici scolastici di ogni ordine e grado e nido comunale”. Ma domani è festa e a scuola non ci si va lo stesso, allerta o no.