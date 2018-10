Allerta arancione, garantita a Taggia la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Taggia. Si avvisa la cittadinanza che per la giornata di giovedì 1 novembre, nonostante l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Liguria, di concerto con Arpal, verrà garantita la raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle utenze domestiche (ubicate nella zona 2 Taggia – Levà), e dalle utenze non

domestiche (sull’intero territorio comunale), per le tipologie di rifiuto previste dal calendario in uso sul territorio.

Si avvisa altresì che la Ditta incaricata della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale provvederà nella giornata odierna ad alleggerire i cassonetti a servizio dei condomini e quelli collocati in aree pubbliche (batterie di prossimità), al fine di prevenire il più possibile l’insorgere di disagi alle utenze.