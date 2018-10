Allerta arancione: chiusi a Ventimiglia strutture sportive, giardini pubblici e cimitero

Ventimiglia. Dalle 18 di oggi mercoledì 31 ottobre sino a domani giovedì 1 novembre alle 16 nella nostra zona è prevista allerta idrogeologica/idraulica arancione per piogge diffuse/temporali. Verranno tenute chiuse tutte le strutture sportive pubbliche, i giardini pubblici e il cimitero. I cimiteri domani saranno aperti dalle 16 alle 18, salvo cambiamenti delle previsioni meteo e relative allerte, mentre saranno regolarmente aperti venerdì 2 novembre.

L’allerta arancione è il secondo livello di allerta, è bene ricordare che localizzazione e tempistica dei fenomeni temporaleschi sono fattori impossibili da determinare nel dettaglio con un sufficiente anticipo: il quadro generale tracciato dai bollettini di previsione, quindi, va sempre integrato con le osservazioni in tempo reale e a livello locale. A tal proposito si invita la cittadinanza a scaricare l’app della Protezione Civile del Comune di Ventimiglia, iniziativa dell’Amministrazione Ioculano InforMapp e poi selezionare “ComuneVentimiglia AllertaMeteo”: con questo strumento potrete avere in tempo reale tutte le informazioni sull’allerta meteo aggiornate sulla città.

L’Amministrazione di Ventimiglia, in previsione di eventi calamitosi, in via precauzionale ha provveduto a mettere in stato di reperibilità tutte le sue maestranze, dagli uffici comunali sono partiti controlli nelle zone di maggior criticità; la protezione civile ha già delineato la turnazione dei suoi volontari in caso di emergenza. Si raccomanda attenzione e si invita a non commettere imprudenze.