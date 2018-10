Alessandro Videtta vince il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” per Sanremese–Chieri

Sanremo. La grande prestazione nella partita odierna contro il Chieri è valsa il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” al difensore centrale Alessandro Videtta, votato migliore in campo dai giornalisti della tribuna stampa.

“Un primo tempo un po’ sotto tono per quanto riguarda il gioco anche per merito degli avversari, il Chieri è un’ottima squadra – ha dichiarato Videtta al termine della gara – negli spogliatoi ci siamo guardati negli occhi, il mister ci ha dato una grande carica e siamo riusciti a ribaltare il risultato. Una partita incredibile, una vittoria di carattere che dimostra il valore del gruppo compreso tutto lo staff e i tifosi. Ci saremmo potuti anche accontentare del pari, ma noi andiamo sempre in campo per vincere”.